Azione si presenta a Torino: "Elezioni non sono un referendum tra destra e sinistra. Terzo Polo in sintonia con Europa" [FOTO]

Candidati alla Camera

Al collegio 2 (Moncalieri - Chieri) sempre Daniela Ruffino, seguita dall'ex collega di Forza Italia, Osvaldo Napoli, Angela Schifin e Gabriele Toccafondi. Barbero, Napoli e Ruffino hanno un'ulteriore possibilità di essere eletti perché candidati anche all'uninominale, rispettivamente sui collegi di Collegno, Chieri e Moncalieri.

Insieme a loro, nel collegio uninominale di Torino 1 (centro - 7) spicca il nome dell'ex presidente dell'ordine degli architetti, Massimo Giuntoli, che in passato non aveva già nascosto le sue ambizioni politiche, mettendosi a disposizione del centrosinistra come candidato sindaco alle ultime Amministrative. A completare il quintetto, nell'altro collegio di Torino 2 (Circoscrizioni 3-4 -5) Katya Agate.

I nomi per il Senato

Per quanto riguarda il Senato, invece, a guidare in Piemonte 1 il collegio 1, Barbara Masini, seguita da Luciano Nobili. In terza posizione la parlamentare uscente di Italia Viva Silvia Fregolent mentre chiude il quartetto Roberto Faggiano.

Il partito di Calenda e Renzi ha deciso di candidare all'uninominale per il collegio di Moncalieri Michel Bouquet. Su quello di Torino la scelta invece è caduta su Cristina Peddis, segretaria cittadina di Azione.