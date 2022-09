Chicane in Lungo Stura Lazio, a febbraio la fine dei lavori

Ancora sei mesi per le chicane da "incubo" di lungo Stura Lazio e di corso Don Luigi Sturzo, posizionate per gli interventi di rinforzo strutturale del ponte Diga. Il termine dei lavori, meteo e quindi livello dell'acqua permettendo, è fissato a febbraio 2023. Ad annunciarlo l'assessore comunale alla Cura della Città, Francesco Tresso, rispondendo all’interpellanza presentata dal consigliere Giuseppe Iannò, per capire esattamente la fine del cantiere lavori e se non fosse possibile rivedere il posizionamento dei jersey, che provocano ingorghi e difficoltà agli automobilisti.

Intervento complesso

L’operazione di ristrutturazione del ponte Diga risulta complessa. Sono 17 le campate e con appositi martinetti idraulici si provvede al sollevamento di ogni campata interessata ai lavori e per questo motivo il traffico pesante è stato limitato.