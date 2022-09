Tensione prima della visita di Conte in Borgo Vittoria: scippo e botte a due passi dall’ex premier

Tensione poco prima della visita di Giuseppe Conte in Borgo Vittoria. A mezz’ora dall’arrivo dell’ex premier, è servito l’intervento dei carabinieri per ripristinare l’ordine dopo un tentato scippo sfociato in rissa .

Tentato scippo e rissa

Stando a una prima ricostruzione, un uomo avrebbe provato a portare via la borsa di una donna in via Vibó angolo via Vittoria. Immediato però l’intervento di alcuni residenti e commercianti, che hanno dato vita a un parapiglia.

A fermare il presunto ladro, che ha anche subito una ferita alla testa, i residenti e commercianti. La situazione è ritornata alla normalità poco prima dell’arrivo del premier.