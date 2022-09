Dopo i pensionamenti, 100 nuove assunzioni nei nidi e materne di Torino

Dal 5 settembre al via le 100 assunzioni nei nidi e materne comunali. Palazzo Civico, negli scorsi mesi, aveva promosso un concorso per rinforzare il settore educativo. Su un organico totale di 1.500 dipendenti, a causa dei pensionamenti degli ultimi anni accompagnati dalla mancanza di turn over, si registrava un deficit di circa 200 dipendenti.