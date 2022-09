Perché scegliere un servizio NCC a Torino

Torino è tra le 15 città più visitate d’Italia; i turisti arrivano per scoprire le sue bellezze storiche di prima capitale del Regno d’Italia, i suoi musei, tra tutti il Museo Egizio e il Museo Nazionale del Cinema, situato all’interno dell’imponente Mole Antonelliana. Torino è un’ottima base anche per scoprire le bellezze naturali del Piemonte e per esplorarne la storia e la cultura, compresa quella culinaria e vinicola.

Durante un viaggio in città, breve o lungo che sia, per tutti si pone l'interrogativo degli spostamenti. Si valuta se affidarsi al trasporto pubblico, con i relativi vincoli in termini di orari, linee e tempi di percorrenza, senza contare ritardi e scioperi. Oppure si ricorre al taxi, sperando di trovare disponibilità e una qualità del servizio adeguata al prezzo pagato.

La migliore alternativa, utilizzata sempre più spesso da privati e aziende è il servizio di noleggio con conducente. Il vantaggio di questo servizio è quello di poter costruire il proprio tragitto su misura, a seconda delle proprie esigenze e orari, conoscendo in anticipo il costo del servizio (a differenza del taxi) e con la massima riservatezza.

Un valore aggiunto del servizio di noleggio auto con conducente a Torino è proprio la presenza dell’autista: durante il viaggio infatti quest’ultimo rappresenta un punto di riferimento capace di guidarci nella nostra visita, grazie alla conoscenza approfondita della città e dei migliori itinerari.

Che sia un semplice transfer da e per l’aeroporto da Torino, un tour da soli, una fuga romantica in coppia o una vacanza in famiglia è possibile costruire un itinerario su misura; grazie all’esperienza dello staff e alla scelta di vetture di alto livello e di diverse tipologie (dalla berlina al minivan per gruppi e famiglie) è possibile godere esclusivamente del viaggio, dimenticando lo stress della guida e del parcheggio ed eliminando i disagi delle attese.

Il servizio NCC non solo offre sicurezza, flessibilità, puntualità, privacy, ma anche la certezza della sanificazione scrupolosa di ogni veicolo, dopo ogni viaggio.

Viaggi senza stress per privati

Il servizio di noleggio con conducente è sempre più richiesto dai privati per visitare in relax città come Torino, per raggiungere senza stress le molte attrazioni in centro, ma anche per non perdersi quelle in periferia, come ad esempio la Reggia di Venaria. È possibile infatti prenotare un transfer privato a Torino per ogni tipologia di tragitto, dal corto al medio e lungo raggio, magari per raggiungere la montagna o visitare la regione delle Langhe.

Transfer corporate e business

Il servizio NCC è già una realtà consolidata per il settore corporate e business, che ha una sua particolare importanza, anche storica, per Torino. E' infatti la soluzione migliore per garantire la massima qualità e puntualità per i transfer aziendali. E' fondamentale per le aziende che necessitano di auto di alto profilo per i transfer, ma anche per le agenzie che si occupano di eventi. Questo settore, in continua espansione, richiede il massimo livello di comfort e precisione.

Consigli per il servizio di noleggio con conducente a Torino

Un punto di riferimento per i transfer è il servizio di noleggio con conducente di Stefano Tudisco. Oltre a offrire la migliore soluzione per spostarsi a Torino e in Piemonte con i più alti livelli del comfort e della sicurezza, Stefano Tudisco mette a disposizione uno staff composto da autisti di elevata esperienza e professionalità e un parco macchine moderno e di altissimo profilo.

L’NCC Stefano Tudisco grazie alla professionalità e alla qualità del servizio è anche il partner ideale per le aziende che necessitano di vetture di alto livello per transfer aziendali e di rappresentanza. Le agenzie che si occupano di eventi corporate trovano in questa realtà un fornitore affidabile per ogni tipologia di transfer a Torino e in Piemonte. La flotta può essere noleggiata per eventi di alto profilo, dai matrimoni alle cene di gala.