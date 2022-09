Bob Sinclar accende il Foro Festival di Carmagnola

La kermesse che rende protagonista l’ortaggio per eccellenza del territorio, prosegue con un incredibile successo di pubblico e un programma ricco di appuntamenti. La storica manifestazione, che nel 2022, punta i riflettori su sostenibilità e temi del green, vede ancora in queste giornate moltissime iniziative e numerosi ospiti di rilievo tra incontri, talk show, cultura ed eventi musicali.

Nell’area espositiva di 10.000 mq con 2500 posti a sedere e oltre 200 espositori, il gusto è protagonista con pietanze per tutti i gusti con la storica “Piazza dei Sapori” di Piazza Mazzini, il “Villaggio del Territorio” nella Zona del Salone Fieristico di viale Garibaldi, il “Pizza Village Solidale” nel Giardini Unità d’Italia con 1 euro per ogni pizza che sarà devoluto alla Fondazione di Comunità di Carmagnola, il “Mercato dei produttori del Consorzio” In Via Gobetti, Piazza Mazzini e Via Porta Zucchetta, vari street food nei Giardini del Castello e in altre aree.

Tra gli eventi di ci sono gli interessanti talk show del Salotto della Fiera condotti da Massimo Biggi su diverse importanti realtà del territorio e quelli condotti da Renata Cantamessa (Fata Zucchina), con i suoi ospiti per tematiche tra innovazione e sviluppo sostenibili, benessere psicofisico e molto altro.

Anche Cà Peperone, progetto di Marco Fedele, organizza incontri su spreco alimentare, degustazioni, laboratori per bambini, wine tasting e musica.

Per ciò che riguarda gli spettacoli gratuiti in Piazza Sant’Agostino, giovedì sera è in programma il gruppo G.R.A.M.S in concerto con brani rock e pop italiani e venerdì sera Finali di “What’s your talent?”, talent show a cura di Radio Vida Network, alle quali parteciperanno, Beppe Braida (cabarettista), Fellow (finalista XFactor 2021), Davide D'urso (comico) e Anastasia Pirogova (ballerina e coreografa).

Ma l’attesa è tutta per l’evento di giovedì sera a Il Foro Festival di Piazza Italia a partire dalle ore 19 con protagonista principale BOB SINCLAR, uno dei più celebri ed apprezzati dj al mondo, una rockstar del mixer dalla carriera semplicemente infinita.

Brani come "World Hold On" e "Love Generation", uscite nel lontano 2005, fanno emozionare e non solo ballare il mondo ancora oggi ed il suo nome (che in realtà è lo pseudonimo scelto dal dj e produttore francese Christophe Le Friant, NDR) rappresenta divertimento, ritmo, melodia e gioia di vivere.

Grazie a dj set infuocati, ad infiniti album di successo all'attivo ed una scintillante discografia che include decine di dischi d’oro e di platino in tutto il mondo, Bob Sinclar è infatti una delle figure più longeve sulla scena della musica elettronica internazionale. Ha prodotto alcuni dei suoi successi house più importanti di sempre, in una carriera che è iniziata nella seconda metà degli anni '80.

Oggi è protagonista, oltre che nei top club del pianeta (tra cui ovviamente al celeberrimo Pacha di Ibiza con la sua one night Paris by Night), anche in eventi unici come Tomorrowland in Belgio ed il Carnevale di Rio. E soprattutto, la sua influenza musicale può essere avvertita a tutti i livelli della musica pop dance.

La serata dell'8 settembre a Carmagnola sarà un evento di livello internazionale, con tanti altri ospiti per un evento degno di Ibiza.

C'è ad esempio B Jones, una delle artiste simbolo della scena musicale dell'isola. Si è poi da poco esibita sul mainstage del mitico festival belga Tomorrowland.

Suonano poi i bergamaschi The Cube Guys, anche loro attivi in tutto il mondo a ritmo di house. Il loro sound progressive-house con incursioni tribal, tech e vocal, in continua evoluzione e sempre più internazionale, oltre che personale...

C'è poi il dj francese Rawdolff, creatore del format More Life e protagonista della nightlife parigina e in Costa Azzurra, oltre che produttore musicale di successo (il suo più recente singolo si chiama "Lose You" su Spotify ha superato i 600.000 ascolti).

Sul palco de Il Foro Festival c'è anche la musica di Helinxy Violinist ed il sound di tanti altri professionisti del mixer: c'è TMP DJ, attivo soprattutto nell'esclusiva Montecarlo tra Twiga, Cipriani, Cova (…); c'è la slovena Dj Xenia, in forte crescita in tutta Europa tra vip party e club di riferimento; c’è l'italiano Alex Pizzuti, attivo anche a livello internazionale e produttore di successo; c’è il belga WhoisHoax, giovane produttore e dj belga, un talento che sta già facendo parlare di sé gli addetti ai lavori; c’è Ayko, anche lui italiano, che sta facendo conoscere il suo sound in tutta Europa...

L’ ingresso è di 15 € + ddp, con biglietti disponibili all’info point di Piazza Sant’Agostino in orario Fiera, presso le casse del Festival a partire dalle ore 18:00 (se ancora disponibili), via whatsapp al numero 3277928137 e online su ticketone.it e ciaotickets.com.

Il Foro Festival proseguirà con i seguenti eventi:

- Venerdì 9 settembre uno scatenato Urban Show - Latin Night. In console e sul palco, per una festa reggaeton e urban, Dj Chama e Ricky Jo e un vero corpo di ballo. Ingresso libero.

- Sabato 10 settembre la voce unica di Mario Biondi, per una data del suo "Romantic Tour". In molti, ascoltando per la prima volta alla radio la sua "This is what you are" nel 2006 immaginavano che a a interpretarla fosse un robusto cantante afro-americano di mezza età. Invece a cantare era Mario Biondi, catanese che aveva allora trentacinque anni e la pelle bianca… da allora la sua carriera è in costante crescendo (posti in piedi 20 € + ddp; posti a sedere 30 € + ddp).

- Domenica 11 settembre una scatenata Dagma Night. Protagonisti sono artisti piemontesi che sanno come far scatenare i più giovani e non solo loro. In console, sul palco, l'energia di Molinhero, ovvero la musica e lo show Roberto Molinaro, Greta Tedeschi, Visco, Juno O (vocalist) e Danilo El Paris (MC) (ingresso libero).

Anche l’arte è protagonista alla Fiera di Carmagnola, in sinergia con l’Archivio Casorati, a Palazzo Lomellini con la mostra “Tra magia e geometria. La Pittura di Francesco Casorati. Un percorso artistico indipendente”.

Il prestigioso allestimento ripercorre in una trentina di opere, le tappe più significative della lunga carriera dell'artista, suddividendola in quattro “focus” principali dedicati per scelta solo alle sue opere pittoriche e selezionate per il loro significato emblematico dalla curatrice Elena Pontiggia, che, nel suo saggio introduttivo al catalogo, sottolinea il carattere del tutto originale e indipendente del percorso artistico di Francesco Casorati.

In www.fieradelpeperone.it è disponibile il catalogo completo con tutte le informazioni sul programma e sugli espositori.