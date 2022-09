Marko Rus: “Alternativa per l’Italia auspica misure più ampie e più efficaci per i cittadini più deboli e bisognosi”

In Italia esistono almeno tre milioni di cittadini sotto la soglia di povertà, e persone sole, senza pensione, anziani, ecc. I media poco ne scrivono e poco ne parlano. I partiti nei loro programmi fanno vaghe promesse. Secondo un recente sondaggio elettorale almeno 27% delle persone che hanno espresso preferenza per il primo partito della sinistra proviene dalle classi più abbienti; è difficile che questo partito designi mezzi per i più poveri. Eppure dal punto di vista sociale la situazione è estremamente grave.

“Nel suo programma”, spiega Marko Rus, “il nostro partito popone cure e supporti finanziari per anziani soli, malati fisici o mentali, disabili e poveri sia che risiedano ai loro domicili o presso figli o altri parenti, sia nelle case di riposo, di cura, o in residenze per anziani. Non dimentichiamo le notizie di frequenti maltrattamenti e mancanza di cura in alcuni di questi ambienti. Il partito propone l’innalzamento immediato a 1000 euro delle pensioni minime di vecchia e invalidità”.

“Un’altra categoria di deboli, specialmente giovani fra i 13 e 24 anni, sono quelli affetti da gravi dipendenze da alcol, droghe, sesso e pornografia e gioco d’azzardo. Anche questa categoria richiede interventi di prevenzione, riduzione dei rischi psichici e cura delle dipendenze, in appositi luoghi e con mezzi opportuni. I costi di queste dipendenze, che sono in costante crescita, sono estremamente elevati, sia perché distruggono la personalità, sia finanziariamente per le persone, le loro famiglie. Sia per la società tutta per le cure”.

“Per le coppie sposate giovani sotto i 40 anni, proponiamo sostegni efficaci per il diritto al lavoro stabile, cioè con regolare contratto a tempo indeterminato e con rimunerazione equa. Per tutti i lavoratori auspichiamo che venga eliminato il lavoro “in nero, perché” crea insicurezza, iniquità e-rischi di abusi e contribuisce all’evasione fiscale, una delle grandi piaghe dell’economia del Bel Paese”.

“Insomma, anche in questa vasta area sociale c’è molto da fare. Il Popolo della Famiglia, che fa parte dell’Alternativa per l’Italia ci combatte con forza e coerenza dal 2016”.

Per informazioni e contatti segui la pagina: https://www.facebook.com/pdfpiemonte