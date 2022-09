Rivoli in lutto per la scomparsa del consigliere Stefano Torrese, il sindaco Tragaioli: "Sei stato un avversario leale e corretto"

"Una perdita per la Città di Rivoli e per il Consiglio comunale", ha scritto sui social il sindaco Andrea Tragaioli, accompagnando il messaggio da un cuore nero. "Ho ricevuto il messaggio questa mattina all’alba e stento ancora a crederci". Poi Tragaioli ha ricordato Torrese: "Sei stato un avversario leale e corretto, mai sopra le righe, rispettoso e cordiale, sempre disponibile al confronto. L’amore per questa Città ti ha portato a scendere in prima linea per portare il tuo contributo con idee e visioni per il futuro, sono certo che la tua squadra continuerà a portare avanti ciò che tu in tutti questi anni hai dato mettendoti al servizio dei cittadini. Con sincera stima pongo, a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale, alla tua famiglia, i tuoi cari, amici e colleghi, a tutto il Movimento 5Stelle Rivoli profonde e sentite condoglianze".

“Anni di militanza e di impegno nelle istituzioni uniscono Stefano alla nostra comunità. Se ne va una persona buona, gentile e con una buona parola per tutti. Un Consigliere comunale competente e preparato, un amico che mancherà tantissimo a tutti noi”, hanno invece dichiarato la Capogruppo M5S in Consiglio regionale, Sarah Disabato, insieme ai consiglieri Sean Sacco e Ivano Martinetti.

"Oggi è un giorno triste per tutti coloro che hanno consciuto stefano, senza mancre di apprezzarlo", ha invece scritto Michele Grio, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale di Rivoli. "Una persona perbene, un galantuomo, di enorme valore. E' stato un lottatore, ha combattuto con il sorriso".