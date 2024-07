Torino, un inizio estate di lavori in corso in Circoscrizione 7 tra Aurora e Sassi

Nuovi lavori per l'estate in Circoscrizine 7

È un inizio estate caratterizzato dai “lavori in corso” quello che ha coinvolto la Circoscrizione 7 di Torino: diversi punti del territorio e in diversi quartieri, infatti, sono stati interessati da interventi molto utili per i cittadini.

In strada Mongreno e in piazza Coriolano, nel quartiere Sassi, sono stati riqualificati i marciapiedi con relativo abbattimento delle barriere architettoniche. Lo stesso discorso vale anche per corso XI Febbraio, ad Aurora.

In piazza Francesco Carrara e in via Michelangelo Tonello, infine, è stata realizzata la riasfaltatura della pavimentazione stradale.