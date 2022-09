Un po' di luce nel buio della crisi Golden Palace, cassa integrazione per i 27 dipendenti dell'hotel

Un po' di luce in fondo ad un lungo tunnel buio. Cassa integrazione per i 27 dipendenti dell'hotel Golden Palace fino a fine anno. È stato sottoscritto l'accordo tra sindacati e Allegroitalia, società proprietaria dell'hotel di lusso di via Arcivescovado, in attesa del via libera del Ministero del Lavoro che dovrebbe arrivare il 14 settembre prossimo.

La situazione si è sbloccata dopo l'incontro tra assessorato al Lavoro del Comune di Torino, Regione Piemonte, proprietà, Filcams Cgil, Uiltucs Uil, Fisascat Cicl e Ugl avvenuto il 9 settembre scorso. "Il ricorso agli ammortizzatori sociali è solo il primo passaggio di una vicenda che doveva mettere subito in sicurezza lavoratori e lavoratrici, ma che per l’Amministrazione Comunale non rappresenta un punto di arrivo". L'assessore Gianna Pentenero, insieme alla sua omologa regionale Elena Chiorino, infatti, ha intenzione di promuovere un incontro con la nuova proprietà dell'immobile, per capire insieme come confermare la vocazione ricettiva della struttura che, ha sempre, rappresentato, e deve continuare a farlo, un'eccellenza nell'offerta cittadina.