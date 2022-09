"Il 25 settembre non votiamo il Pd". Ma i Moderati restano in maggioranza [VIDEO]

I Moderati restano nella maggioranza guidata dal sindaco Stefano Lo Russo. Dopo la nota stampa diffusa ieri sera a firma del capogruppo regionale Silvio Magliano e dell'assessore Carlotta Salerno, dove gli esponenti del partito di Portas hanno detto in modo chiaro di non sostenere "il Pd guidato da Enrico Letta" alle prossime elezioni (LEGGI QUI), ieri sera c'è stato uno scambio di messaggi con i dem in Sala Rossa. E i Moderati hanno detto chiaramente che al momento non passano in minoranza.

"Moderati restano in maggioranza"