Elezioni, i Moderati: "Non possiamo sostenere il Pd"

I Moderati torinesi non sosterranno il Pd e l'alleanza di centrosinistra alle elezioni del 25 settembre. A ribadirlo dopo lo strappo del 16 agosto è la coordinatrice cittadina Carlotta Salerno insieme al capogruppo in Regione Silvio Magliano.

"I veri Moderati, nati 18 anni fa e da sempre nel centrosinistra", spiegano, "sono sempre stati leali. Da 18 anni abbiamo partecipato con il Pd a ogni tornata elettorale, a ogni livello. Ma per queste elezioni politiche il Pd ha deciso di escludere la parte moderata dalle sue alleanze - noi come Calenda e Renzi - e ha premiato la sinistra estrema, che perç non ha mai votato il governo Draghi. E' alla luce di questo che non potremo sostenere il Partito Democratico di Enrico Letta in questa tornata elettorale".