Emorragia in Torino Bellissima, lascia anche la capogruppo della Circoscrizione 1 Filippi

Ormai è una vera e propria emorragia. Dopo il vicecapogruppo in Sala Rossa Pino Iannò, Torino Bellissima perde un altro pezzo in Circoscrizione 1, addirittura la sua capogruppo. Marina Filippi ha infatti annunciato questa mattina di voler lasciare la formazione civica di Paolo Damilano, per passare al gruppo misto dove sarà vicecapogruppo.