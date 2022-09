"Facciamo Fifty-Fifty": così il Centro Commerciale Lingotto festeggia 20 anni

Vent’anni sono un traguardo importante per il Centro Commerciale Lingotto e, per festeggiare ulteriormente, non poteva mancare una sorpresa per gli habitué del Centro Commerciale. Da giovedì 15 settembre torna Fifty-Fifty, l’iniziativa che fino al 25 settembre permetterà a tutti i clienti del Centro di acquistare un carnet di buoni spesa del valore di 40 euro al costo di 20 euro spendibili fino al 30 ottobre 2022 nei negozi aderenti all’iniziativa. Sarà possibile acquistare tfutti i giorni presso l’Info-point del Centro un massimo di due carnet per persona, esclusivamente con il pagamento POS e sino a esaurimento disponibilità giornaliere, nei seguenti orari: dalle 10:00 alle 20:00.



Ciascun carnet, utilizzabile dal momento dell’acquisto fino al 30 ottobre 2022, sarà composto da 4 buoni spesa da 10,00 euro cad. spendibili presso i negozi della galleria del Centro Commerciale Lingotto, presso il Pam e Conad del Lingotto e presso le ristorazioni e bar presenti all’interno della struttura. Presentando la copertina del carnet presso UCI Cinemas Lingotto sarà inoltre possibile acquistare 2 biglietti al prezzo di 1, in qualsiasi giornata, per qualsiasi spettacolo (in base alla disponibilità della sala), con scadenza, anche in questo caso, 30 ottobre 2022.

Shopping, gusto, eventi e divertimento le parole per descrivere il Lingotto, l’unico centro commerciale nel centro della città di Torino, servito da tutti i mezzi di trasporto e dotato di un parcheggio con 4000 posti, gratuito per le prime ore. Aperto 7 giorni su 7, con più di 80 negozi dei migliori marchi e 20 bar e ristoranti con proposte per tutti i gusti e 11 sale cinema, da 20 anni il Lingotto è al centro delle emozioni, nel cuore di Torino!



Il Centro Commerciale Lingotto, di proprietà di 8Gallery Immobiliare, partecipata in maggioranza da AXA IM Alts e in minoranza da Pradera, vanta una GLA complessiva di 31mila mq, distribuita su due livelli, con 115 negozi complessivi. L’obiettivo di footfall annuale, a regime, è di 6,5 milioni di persone, in virtù di una catchment area di 1,4 milioni nell’isocrona dei 30 minuti. Il Centro Commerciale Lingotto è l’unica struttura commerciale di grandi dimensioni a sorgere nel centro città di Torino e vanta una location in un contesto di forte espansione. La gestione della Galleria è affidata a Savills, società internazionale specializzata nel management di centri commerciali.