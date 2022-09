Metro 1, Gariglio alla stazione Certosa: "Impegno Pd perché si arrivi fino e oltre Rivoli" [VIDEO e FOTO]

"Guardiamo a Rivoli, ma vogliamo e dobbiamo arrivare anche oltre". Ha le idee chiare Davide Gariglio, capogruppo del Partito democratico in Commissione Trasporti di Montecitorio e candidato al collegio uninominale di Collegno alla Camera: la linea 1 della metropolitana non deve fermarsi, ma deve proseguire nel suo viaggio, unendo i comuni dell'hinterland torinese con il capoluogo piemontese.



Gariglio, d'altra parte, si è sempre impegnato per la realizzazione di un'opera fondamentale per il trasporto pubblico locale, attualmente in costruzione fino a Cascine Vica. Durante il sopralluogo alla stazione Certosa di Collegno, il candidato Pd, ha affermato: "E' una grande emozione essere qui, siamo partiti 25 anni fa da Collegno e ora la linea è realizzata. Garantiremo, come Partito Democratico, il completamento di questo cantiere, mettendo anche le risorse necessarie per far fronte al caro materiali".





Attualmente, nonostante la pandemia e l'aumento dei prezzi dei materiali, il cantiere non ha subito ritardi. Gariglio però non si accontenta e rilancia senza esitazioni. Insieme al candidato Pd la capogruppo alla Camera del partito. Eppure, al giorno d'oggi, portare avanti un cantiere così impattante e importante non è per nulla semplice. Da qui l'impegno assunto dalla capogruppo alla Camera.