Chivasso-Asti: conto alla rovescia per la partenza del primo treno storico a vapore dopo 11 anni di stop

Due ottobre 2022: è il giorno segnato sul calendario da tutti gli amanti dei trasporti storici. Partirà infatti da Chivasso il primo treno storico a vapore dalla riapertura della Ferrovia del Basso Monferrato, la Chivasso-Asti. La 12esima linea riaperta per usi turistici nell’ambito del progetto “Binari senza Tempo”.



L'evento arriva dopo 11 anni di sospensione, in occasione della Fiera Nazionale del Tartufo di Montiglio Monferrato.

Il treno storico composto da carrozze Corbellini partirà alle 9 dalla stazione di Torino Porta Nuova ed arriverà a Chivasso alle 9:30. L'evento sarà successivo alla festa Festa dei Nocciolini ma presso la stazione di Chivasso, in passato capitale del Marchesato del Monferrato, è prevista una sosta per consentire ai passeggeri di partecipare agli eventi organizzati dalla locale amministrazione comunale; poco prima della ripartenza del treno, ci sarà una breve cerimonia del simbolico taglio del nastro.

La data del 2 ottobre, tra l'altro, è in concomitanza con la domenica di apertura dei negozi con la presenza del Mercato della Crocetta per la prima volta in via Torino in collaborazione con Ascom Chivasso.