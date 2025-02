Teatro Stabile, "Pinocchio" debutta al Carignano: un viaggio emozionante per tutta la famiglia

Pinocchio arriva al Teatro Carignano. Dal 15 febbraio all'11 maggio, lo spettacolo dedicato a bambini, famiglie e scuole, prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. L'adattamento di Christian di Filippo e la regia di Marta Cortellazzo Wiel promettono una rilettura emozionante del capolavoro di Carlo Collodi, con una messa in scena ricca di suggestioni visive e profonde riflessioni sul percorso di crescita.

Un progetto biennale verso il bicentenario di Collodi

Pinocchio non sarà solo uno spettacolo, ma un progetto teatrale di ampio respiro che si svilupperà in due tappe, fino al 2026, anno del bicentenario della nascita di Collodi. Le recite per le scuole partiranno già il 14 febbraio, mentre il pubblico generale potrà assistere alle rappresentazioni in diverse date fino a maggio.

Una fiaba senza tempo tra emozione e riflessione

"Da quasi 150 anni, la storia di Pinocchio, il burattino che vuole diventare bambino, affascina il pubblico di tutto il mondo", afferma la regista Marta Cortellazzo Wiel. Lo spettacolo esplorerà temi universali come il desiderio di conoscenza, il contrasto tra verità e menzogna, la ricerca di identità e il valore della libertà. Il racconto, ispirato al teatro puro e arricchito da richiami alla commedia dell'arte, si muoverà tra leggerezza e profondità, alternando momenti poetici e magici per coinvolgere spettatori di tutte le età.

Il cast e la squadra creativa

Sul palco ci saranno Aron Tewelde nel ruolo di Pinocchio, affiancato da Paolo Carenzo (Geppetto/Mangiafuoco), Marcello Spinetta (Gatto/Maresciallo Clemente), Christian di Filippo (Volpe/Lucignolo), Celeste Gugliandolo (Grillo/Marionetta Arlecchino) e Hana Daneri (Fata/Marionetta Pulcinella). Dal 30 aprile all'11 maggio, Spinetta sarà sostituito da Alessandro Ambrosi.

Info

Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555 – 800235333

Orari: martedì-sabato 13-19, domenica 14-19; attiva un'ora prima di ogni spettacolo. Online: www.teatrostabiletorino.it