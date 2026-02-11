Incrocio pericoloso all'Amedeo di Savoia: intervento sull'inutile specchio

Uscire dal parcheggio dell'Ospedale Amedeo di Savoia non è un gioco da ragazzi: le auto sfrecciano e lo specchio parabolico non aiuta.

Tante segnalazioni arrivate alla 4

Numerose sono, infatti, le segnalazioni alla Circoscrizione 4, che ha quindi organizzato un sopralluogo della commissione Pianificazione Territoriale Locale in loco e chiesto agli uffici comunali di risolvere il pericolo per gli automobilisti.

Lo specchio che dovrebbe migliorare la visibilità dell'uscita del parcheggio, infatti, è troppo indietro rispetto alla linea di arresto. E così le auto si sporgono su corso Svizzera, dove gli automobilisti vanno a velocità sostenuta.

Spostare lo specchio più avanti

Il coordinatore Marcello Badiali e il funzionario dell'ufficio viabilità del Comune, Nicola Fiore, hanno deciso quindi di spostare lo specchio il più possibile in avanti, per migliorare la visibilità dell'incrocio. La soluzione di installare lo specchio al centro della carreggiata è invece impraticabile, per il passaggio dei tram 3 e 9.