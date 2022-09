Piccoli traslochi: tutto quello che c'è da sapere

Le aziende specializzate nel settore dei traslochi non si occupano solo ed esclusivamente di traslochi di vasta portata, che magari coprono un raggio di azione nazionale e internazionale ma possono incaricarsi anche di eseguire al posto tuo dei piccoli traslochi, affinché tu rimanga libero durante il giorno di occuparti di altro in tutta serenità.

Un’azienda di traslochi infatti, esegue un lavoro personalizzato e ad ogni tipo di trasloco può corrispondere un preventivo che viene cucito su misura sulla base di ogni singolo servizio che viene aggiunto a quelli da prenotare. Un piccolo trasloco potrebbe essere quello che decide di fare uno studente che, dopo la laurea vuole abbandonare il suo appartamento o la sua stanza per un appartamento più grande, per tornare a vivere con i suoi o per andare a vivere ad esempio col proprio fidanzato o la propria fidanzata. Di solito in questo caso ci sono poche cose da trasportare, magari qualche scatolone di vestiti, di libri, un televisore, una bicicletta insomma il numero di oggetti di solito è abbastanza delimitato.

In questo caso all’interno del piccolo trasloco è possibile richiedere che questi oggetti vengano predisposti e inscatolati dai professionisti, perché questo ci solleverebbe anche dalla difficoltà di trovare le scatole, il nastro adesivo, il pluriball e tutti quegli altri materiali di sorta appunto. Che sono un po’ più inaccessibili o comunque costosi per l’utente medio che non è inserito all’interno di questo settore e che quindi dovrebbe andare ad acquistarli in un centro commerciale o in un negozio di bricolage pagandoli al dettaglio.

Quanto tempo occorre per portare a termine un piccolo trasloco

A parte che il piccolo trasloco risulta nella maggior parte dei casi molto più economico di un trasloco di popolazioni più importanti, ma un altro vantaggio è sicuramente quello della riduzione dei tempi di attesa e dei tempi di realizzazione del trasloco stesso. Infatti, quando si tratta di traslochi, i piccoli traslochi possono essere conclusi tranquillamente in giornata. Se ci sono degli elementi particolari, magari voluminosi che devono essere estratti all’esterno dell’edificio grazie ad un autoscala, questo sarà un servizio che si pagherà in più, ma in generale un piccolo trasloco include al massimo qualche scatola, che può essere fatto anche dei professionisti, il trasporto che di solito non è mai troppo lontano dal punto di partenza.

E ovvio che se le dimensioni del trasloco cominciano a crescere perché magari dobbiamo traslocare molto lontano dalla nostra città (o magari dobbiamo richiedere anche un servizio per montare e smontare i mobili o magari abbiamo della problema con la burocrazia) a questo punto crescerà anche il costo da sostenere per farci aiutare. Uno dei motivi per cui è saggio affidarsi a dei professionisti è proprio il fatto che si va a ridurre al minimo il pericolo di perdere qualcosa di importante, distratti e sbadati perché non abbiamo la manualità necessaria ed è più facile che questo capiti a noi che se affidiamo la questione a qualcuno di esperto che quotidianamente gestisce delle situazioni analoghe.