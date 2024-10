Da Casa Tennis con Gazzè e Francesca Schiavone alle degustazioni, piazza Castello cuore delle Atp Finals 2024

Per il quarto anno consecutivo Torino e il Piemonte si preparano ad accogliere le Nitto ATP Finals. Dal 10 al 17 novembre 2024, i migliori otto giocatori al mondo e le otto migliori coppie di doppio si sfideranno all’Inalpi Arena.

Casa Tennis in piazza Castello

Ma il torneo promette come di consueto di allargarsi e coinvolgere anche il resto del capoluogo con talk, degustazioni, mostre, animazione diffusa, visite guidate e molto altro.

Piazza Castello, nel cuore della città, si conferma location principale degli eventi. Tornerà, infatti, la grande cupola di Casa Tennis, capace di ospitare al suo interno fino a 150 persone. Previsti incontri gratuiti, che coinvolgeranno ospiti di spicco del mondo dello sport, della cultura, del giornalismo e dello spettacolo.

Max Gazzè e Carota Boys

Dal cantautore Max Gazzè all'ex tennista Francesca Schiavone ai Carota Boys di Sinner fino alla drago queen Ava Hangar. La prenotazione è obbligatoria, a partire dal 29 ottobre, sulla piattaforma Ticketmaster.

L’Archivio di Stato, con ingresso da piazzetta Mollino, ospiterà nuovamente Casa Gusto, lo spazio dedicato alle degustazioni guidate delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Il costo per ciascuna è di 5 euro (3 euro per chi è in possesso di un ticket Nitto ATP Finals), con il ricavato che verrà devoluto alla Fondazione Ricerca Molinette.

Le degustazioni

Le degustazioni saranno prenotabili, a partire dal 4 novembre, sulla piattaforma Ticketmaster (link). A Casa Gusto sarà inoltre allestita una mostra imperdibile per tutti gli appassionati di tennis, con l’esposizione di una ricca selezione di cimeli e di racchette provenienti dal Museo della Racchetta di Baldissero d’Alba.

Casa Media, lo spazio dedicato ai giornalisti, quest’anno sarà ospitato nella nuova location dell’Archivio di Stato. Le vie e le piazze più belle del centro si trasformeranno in palcoscenici e ospiteranno concerti, esibizioni di arti acrobatiche, giocoleria e danza.

Blue Carpet e inaugurazione

Tutta la città sarà vestita a festa, dal centro fino a piazzale Grande Torino, sede della venue sportiva e del Fan Village, che quest’anno offrirà un’esperienza ancora più coinvolgente. Giovedì 7 novembre i campioni delle Nitto ATP Finals sfileranno in piazza Carlo Alberto per il bagno di folla del Blue Carpet.

Venerdì 8 novembre, alla vigilia del torneo, è in programma il Grand Opening Show, uno spettacolo inedito che vedrà alternarsi sul palco dell’Inalpi Arena tre fuoriclasse della musica italiana: Blanco, Madame e Marco Mengoni. Conduttore della serata sarà Alessandro Cattelan, opening e accompagnamento a cura di Zef&Marz, coppia di produttori multiplatino di grandi hit del panorama musicale italiano.

Sabato 16 novembre, vigilia della finalissima del torneo, sarà all’insegna di una spettacolare Notte del Tennis, con tantissimi eventi e sorprese. Domenica 17 novembre le OGR Torino ospiteranno The Final set ATP Party, la festa finale delle Nitto ATP Finals con la proiezione della finale su maxischermi e, al termine, due esclusivi dj set a cura di Movement.

I campioni delle Nitto ATP Finals saranno inoltre assoluti protagonisti delle tre mostre fotografiche a cielo aperto allestite sotto i portici di piazza Palazzo di Città, piazza San Carlo e via Po. I commenti

"È un progetto del territorio - ha sottolineato il sindaco Stefano Lo Russo - che di anno in anno si è arricchito ed è diventato evento di tutta la città". Il primo cittadino ha poi lanciato lo sguardo al rinnovo delle Atp Finals: "Noi puntiamo ad averle per altre cinque anni: abbiamo lavorato in questa dimensione. Rispetto ad altre realtà non siamo competitivi sul piano economico, possiamo mettere in campo altri asset: una città che riesce a fare sistema e diventare evento di tutti noi".

"L’aumento esponenziale del numero di giovanissimi tesserati nelle società tennistiche degli ultimi anni - ha poi aggiunto - ci dice che siamo certamente sulla strada giusta".

A fargli eco sul rinnovo l'assessore allo Sport Mimmo Carretta: "Stiamo investendo e facendo di tutto per la complicare la decisione di chi deve scegliere: vogliamo che questa storia continui".

"Anche grazie a eventi come Nitto ATP Finals il Piemonte è diventato la casa dei più grandi eventi sportivi al mondo" ha chiosato l'assessore regionale alle Attività Produttive Andrea Tronzano.

Sinner rinuncia a Parigi: "Ma a Torino ci sarò"

Jannik Sinner ha dato forfait all'Atp di Parigi-Bercy. L'azzurro ha annunciato il ritiro, causato da un virus intestinale, proprio alla vigila dell'esordio del Masters 1000, in cui avrebbe dovuto affrontare Shelton o Moutet, e sarà sostituito dal lucky loser Cazaux. "Non sono in grado di giocare. Sono arrivato a Parigi molto presto per preparare il torneo, ma ho preso un virus che passerà fra due o tre giorni. Il mio corpo non è pronto per competere, mi dispiace molto. Ci rivedremo qui l'anno prossimo", ha detto in un video postato dal profilo X del torneo.

Nessun problema, però, in vista delle Atp Finals: "Il dottore ha detto che si tratta di un virus e che passerà tra tre o quattro giorni, mi sento già meglio, ma un po' disidratato. E' stata una bella botta, certo. Non ho paura né per Torino né per la Coppa Davis, c'è abbastanza tempo perché vada tutto bene", ha tranquillizzato tutti il numero uno del mondo.