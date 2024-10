Dall’idea all’impresa: al via il nuovo bando di Coopstartup Piemonte per cooperative innovative e sostenibili [VIDEO]

Per ogni partecipante è prevista una formazione gratuita sui principi delle start up cooperative. Poi, per i primi selezionati, sarà avviato un percorso one-to-one per sviluppare la propria idea e redigere un business plan. I vincitori potranno avere accesso a delle premialità: 6.000 euro a fondo perduto per avviare l’attività e per voucher spendibili in formazione, tutoraggio e assistenza.