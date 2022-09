Frediani (M4O): "Solidarietà alle detenute del carcere delle Vallette in sciopero della fame"

"Le donne che ho incontrato, in sciopero della fame da più di un mese, chiedono che la drammatica situazione carceraria torni al centro del dibattito politico, In particolare per venire a capo di una situazione sanitaria ed igienica al limite, fra spazi risicati, sporchi e condivisi, anche con utenti affetti da disturbi psichiatrici. Chiedono un trattamento dignitoso, una presa di posizione sulle pene alternative e progetti che prevedano prima di tutto la prevenzione e il reinserimento nella società", sottolinea Frediani.

Per venire incontro a molte richieste basterebbe poco, a volte anche solo un detergente o un sapone in più. Per altre problematiche serve un un intervento forte della politica che oggi, tuttavia, alle prese con una campagna elettorale in cui il tema della sicurezza spicca solo come pretesto per far leva sulle paure della gente, sembra essersi dimenticata che fra le celle maleodoranti dei penitenziari vivano delle persone con gli stessi nostri diritti", conclude la consigliera regionale.