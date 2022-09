Terzo Settore, Lepri: "Il governo intervenga per garantire i ristori contro il caro bollette"

"Gli organismi di rappresentanza del terzo settore, e in particolare delle RSA, hanno ragione a lamentare l’assenza, entro l’attuale decreto in discussione alle Camere, di ristori contro il caro bollette per gli non profit". Così Stefano Lepri, responsabile PD per il terzo settore e candidato alle prossime Politiche, su uno dei temi di attualità in questo periodo di rincari.



"È opportuno dunque - come ha anche ricordato il Segretario oggi in Aula - che si ponga un pronto rimedio nel prossimo decreto Aiuti, che il Consiglio dei Ministri sta per approvare. Diversamente, sarà il prossimo Parlamento a doversene necessariamente occupare".