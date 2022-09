Elezioni, lunedì sera Confesercenti Piemonte incontra i candidati dei principali schieramenti

Un confronto fra i candidati in Piemonte dei principali schieramenti che si presentano alle elezioni del 25 settembre: lo organizza Confesercenti lunedì prossimo, 19 settembre, alle 21 nella propria sede di corso Principe Eugenio 7f a Torino.

Interverranno Mauro Laus per il Centrosinistra, Carlo Giacometto per il Centrodestra, Luca Carabetta per il MoVimento 5 Stelle e Cristina Peddis per il Terzo Polo.

“Sarà – dice Giancarlo Banchieri, presidente di Confesercenti Piemonte – l’occasione per approfondire i programmi e le proposte dei diversi schieramenti sui problemi del Paese, ma soprattuto su quelli delle imprese del commercio e del turismo alle prese con una crisi difficilissima, fra bollette alle stelle e crollo dei consumi: una ‘tempesta perfetta’ che nella nostra regione mette a rischio 8.000 aziende e 25mila addetti. Da parte nostra illustreremo le richieste di tanti piccoli imprenditori, che dalla politica si attendono risposte efficaci e immediate”.