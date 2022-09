Calcio, Serie D. Un Chisola sfortunato cede al Gozzano

Uno sfortunato Chisola Calcio cade ancora nel campionato di Serie D, dove incappa nella terza sconfitta consecutiva in altrettanti match, sul campo del Gozzano.

I torinesi ci provano ma vengono puniti dai più esperti novaresi che grazie ad un gol per tempo inanellano la seconda vittoria consecutiva in campionato. Ad aprire le marcature, alla fine del primo tempo è Vono (40'). Nella ripresa gli ospiti provano a pareggiarla ma è Montalbano a chiudere i conti (81').

Il Chisola Calcio resta ultimo in coabitazione con il Legnano e nel prossimo turno ospiterà lo Stresa Vergante per un match dove i tre punti in palio valgono già doppio.