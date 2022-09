Bersani e la sottosegretaria Guerra giovedì 22 a Torino

L’On. Pierluigi Bersani e la Sottosegretaria al MEF Maria Cecilia Guerra saranno ospiti giovedì 22 settembre in una serata aperta al pubblico che si svolgerà alle ore 21 presso il Cinema Ambrosio di Corso Vittorio Emanuele II 52 a Torino.

L’incontro pubblico sarà svolto in occasione della campagna elettorale della Lista Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista in cui la Sottosegretaria Guerra è candidata per il collegio Piemonte 1 - P01. Sono stati invitati tutti gli esponenti delle forze della coalizione di centrosinistra e tutti i candidati del collegio elettorale.