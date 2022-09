Mense universitarie, scattano gli aumenti del 10%. Sciretti: "Le nostre tariffe restano le più basse d'Italia"

"Un borsista – prosegue – può spendere 2.50 euro per un pasto completo, mentre per i non borsisti a reddito basso restano invariate le tariffe agevolate. Per molti anni Edisu anziché rinnovare i servizi in termini qualitativi - e farli crescere in termini quantitativi - ha preferito abbassare le tariffe con una politica che oggi è economicamente insostenibile, pur mantenendo le tariffe più basse d'Italia stiamo aprendo nuove mense e incrementando in qualità quelle esistenti".

"Ne è una riprova il fatto che il Cda ha approvata anche una delibera per attuare una riorganizzazione del servizio di ristorazione e una sua ristrutturazione nelle mense Principe e Olimpia", conclude il presidente di Edisu Piemonte.

"In un momento in cui a causa dell’inflazione tutto aumenta, l'Edisu avrebbe dovuto evitare di mettere le mani nelle tasche degli studenti con il rincaro delle mense. Tuttavia, è un mezzo risultato il fatto che il Cda non abbia applicato l’aumento del 20% contemplato dalla delibera della Regione Piemonte, optando per un aumento del 10% su tutte le tariffe. Ma, soprattutto, è importante l’impegno assunto di procedere, entro l’inizio del prossimo anno accademico, ad una revisione complessiva del regolamento tariffario concertata con tutti i soggetti interessati e non calata dall’alto. Come opposizione vigileremo affinché questo impegno venga onorato", commentano il vice Presidente del Consiglio regionale del Piemonte Daniele Valle e il consigliere regionale Diego Sarno, vicepresidente della Commissione Università.

Michelangelo Toma, consigliere del cda di Edisu, ha comunque votato contro una decisione considerata iniqua, tuttavia, "Siamo riusciti a mitigare l’aumento del costo delle mense e ad ottenere l’impegno per una revisione concordata delle tariffe. Bene, anche se non benissimo".