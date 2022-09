I principali parchi cittadini dotati di defibrillatori: lo chiede una mozione in Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, una mozione con la quale si impegnano il Sindaco e la Giunta a prevedere l’installazione di defibrillatori nei principali parchi cittadini.

Il documento ricorda come in Italia siano 60mila i decessi annuali per arresto cardiaco e come l’uso del DAE entro i primi 5 minuti comporti un notevole incremento del tasso di sopravvivenza e come ogni minuto di ritardo, invece, riduca del 10% la probabilità di sopravvivenza.

La mozione propone anche come obiettivo una campagna di informazione in merito alla presenza dei Dae e al loro possibile utilizzo a partire dalla Giornata mondiale del Cuore, il 29 settembre, oltre alla realizzazione di un coordinamento tra gli attori di pronto intervento, le associazioni che si occupano di promozione e realizzazione di attività di informazione in materia cardiovascolare, gli enti impegnati a sostegno della prevenzione e le istituzioni che dovrebbero occuparsi della manutenzione degli strumenti medici.