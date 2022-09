Sicurezza, lavoro e lotta al caro bollette. Maccanti (Lega): “Vogliamo difendere i nostri cittadini” [VIDEO]

Manca sempre meno al voto per le elezioni politiche del 25 settembre ed Elena Maccanti (Lega), in attesa di accogliere Matteo Salvini a Torino questa sera, fa il punto sulla campagna elettorale condotta dal suo partito a Torino e in Piemonte: “E’ stata rapida, ma intensa: c’è la consapevolezza che si giochi davvero il futuro del paese”.

La Lega, dal canto suo, non ha voluto snaturarsi e ha deciso di stare nei mercati, tra la gente. Per comprendere i problemi dei cittadini e spiegare loro le soluzioni alle criticità. La più importante, allo stato attuale, è il caro-energia, con bollette che hanno messo in ginocchio tanto i cittadini quanto le imprese: “La Lega, da mesi, invita questo Governo a stanziare risorse per mettere in sicurezza famiglie, imprese e servizi pubblici. E’ la prima cosa di cui ci vogliamo occupare” racconta Maccanti, candidata del centrodestra all’uninominale U03 di Collegno.

Se questa è l’emergenza, la leghista non dimentica poi le battaglie storiche: “Vogliamo tornare a difendere i nostri confini e rendere le città sicure”. In tal senso, l’impegno del Carroccio è quello di assumere 10.000 agenti e realizzare un piano straordinario per la video sorveglianza.Un altro aspetto molto importante è poi quello relativo al lavoro, come spiegato dalla stessa Maccanti: “Vogliamo ridare una dignità ai nostri lavoratori, con quota 41. Lo abbiamo già fatto con quota 100, ci impegniamo con determinazione a cancellare la legge Fornero”. Capitolo tasse: l’obiettivo della Lega è consegnare al Paese una “tassazione più equa”.

Gli altri due cavalli di battaglia sono invece l’autonomia e la pace fiscale: “In queste settimane stanno arrivando migliaia di cartelle verdi a piccoli imprenditori e famiglie che, a causa del lockdown, sono in difficoltà nei pagamenti. Vogliamo difendere i nostri cittadini e il lavoro di questa città e di questo paese” conclude Maccanti.