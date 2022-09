Sicurezza, il monopattino tutto torinese supera i test

Uso del casco gonfiabile

Il progetto ha preso il via aprile e si è concluso a luglio, coinvolgendo 46 dipendenti delle aziende, di cui la maggior parte nella fascia di età 35-44 anni. Durante il pilot, i tester hanno potuto utilizzare il monopattino elettrico e il casco gonfiabile. Dai risultati raccolti è emerso che il 15% dei partecipanti utilizza abitualmente o ha utilizzato in passato il monopattino (di proprietà o in sharing) come mezzo per i propri spostamenti. Ma il 28% del totale ha dichiarato di non averne mai provato uno.

I risultati