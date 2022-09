Elezioni, l’appello al voto di Casolati: “Il 25 settembre possiamo cambiare le cose scegliendo la Lega” [VIDEO]

Votare Lega, per cambiare le cose. Inizia così l’appello al voto di Marzia Casolati, senatrice candidata nel collegio Piemonte U1, in vista delle elezioni: “Il 25 settembre è dietro l’angolo, possiamo finalmente cambiare”.

Un voto a Casolati, e alla Lega, secondo la senatrice garantirebbe una maggioranza omogenee, indispensabile per attuare le riforme di cui il Paese ha bisogno. Ma non solo: “Vorrebbe dire garantire maggiore sicurezza, la tutela delle imprese italiane. Credo nei torinesi, possono fare la differenza: l’orgoglio sabaudo sono certa che verrà fuori”.

“Se anche tu credi che Torino possa ambire a un posto di primo piano in Italia, se anche tu credi che I torinesi abbiano diritto a far sentire la loro voce a Roma, il 25 settembre non sbagliare: vota Lega” conclude Casolati.