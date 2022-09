Stellantis, +Europa: "Bene la sinergia Comune-Regione che ha consentito investimenti"

"È stata una campagna elettorale durissima, frutto di uno scioglimento anticipato del Parlamento che i cittadini non si aspettavano e che il Paese non meritava, nel pieno della crisi ucraina e del processo di attuazione del PNRR - Così i due candidati di +Europa Riccardo Magi (Camera, collegio uninominale Torino 1 per la coalizione di centrosinistra e collegi plurinominali Piemonte 1) e Silvja Manzi (Camera, collegi plurinominali Piemonte 1) - +Europa ha cercato, comunque e dovunque, di parlare e proporre azioni concrete, fattibili, senza creare facili illusioni agli elettori, con un programma rigoroso e rivolto alle generazioni future".

In attesa di incontrare gli ultimi elettori questa sera, ai rispettivi appuntamenti di chiusura di +Europa e del PD, "Vogliamo - proseguono Magi e Manzi - ringraziare Stefano Lorusso e Alberto Cirio. Il Sindaco di Torino e il Presidente della Regione Piemonte, con una non usuale collaborazione e un’intelligente sinergia fra Comune e Regione, hanno contribuito alla decisione dell’AD di Stellantis, Carlo Tavares, annunciata qui a Torino lo scorso 20 settembre, di rilanciare gli stabilimenti di Mirafiori, con rilevanti investimenti sia sull’auto ibrida sia sull’hub per l’economia circolare".

"Non si può dire lo stesso di due assessori della Giunta Cirio che da candidati non hanno avuto il buon gusto istituzionale di sospendersi in campagna elettorale. E che dire di Matteo Salvini che, senza mai smentirsi, nel suo comizio a Torino ha ringraziato il solo presidente Cirio. Noi, invece - concludono i due candidati - che pure su altre questioni polemizziamo aspramente con il presidente della Regione (vedi “caso Marrone”), apprezziamo il lavoro fatto da Cirio e Lorusso, non solo sul “dossier Stellantis”, e riteniamo che questa alleanza istituzionale sarà indispensabile per affrontare il durissimo inverno che attende Torino, il Piemonte e tutta Italia. Se saremo eletti in Parlamento, cercheremo di dare il nostro piccolo contributo a tale indispensabile alleanza".