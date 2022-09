Alla Palazzina di Stupinigi la mostra “Guardiani della Bellezza” per celebrare le Giornate Europee del Patrimonio

In occasione delle GEP – Giornate Europee del Patrimonio, oggi e domani, sabato 24 e domenica 25 settembre, la Palazzina di Caccia di Stupinigi apre le porte a ingresso ridotto con la possibilità di visitare la mostra “Guardiani della Bellezza”, a cura del Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale, all’interno del percorso di visita.

Gli scatti di Silvano Pupella sul tema della conservazione preventiva del nostro patrimonio rappresentano proprio il tema delle GEP 2022 “European Heritage Days: un’eredità per il futuro”. Nelle riproduzioni di grandi dimensioni si scoprono i restauratori del CCR all’opera nelle sale e la storia della manutenzione grazie a un video-racconto le cui voci e rumori di “lavori in corso” fanno da sottofondo all’esposizione. Nelle fotografie di Pupella, nelle sale delle residenze, tra arredi e opere d’arte di inestimabile valore, si muovono i restauratori, diagnosti e storici dell’arte, le tre anime che rappresentano la prassi della conservazione. Immagini che vogliono educare e far conoscere questo difficile e continuo impegno, come atto dovuto di restituzione di un patrimonio comune alle generazioni future.

Per l’occasione sono inoltre in programma quattro orari di visite guidate alla Palazzina, alle 10.45 – 11.30 – 14.45 – 15.30.