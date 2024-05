Salto2024, cancellato l’incontro con Vittorio Sgarbi perché candidato alle europee: “Mai mancato l’appuntamento torinese per 36 anni”

Non ci sarà Vittorio Sgarbi al Salone del Libro 2024. In quanto candidato per Fratelli d'Italia nella circoscrizione Italia Meridionale alle elezioni Europee, lo scrittore e critico d’arte non parteciperà alla kermesse libraria torinese.

"È con grande amarezza - commenta Sgarbi in una nota stampa - che apprendo della cancellazione della presentazione del mio libro su Michelangelo Stupore e paura (edito da La nave di Teseo) al Salone del libro di Torino, prevista per domenica 12. Mi rassicura la casa editrice che non si tratta di una censura personale (per la quale gridare contro il regime come Scurati), ma di una norma non scritta che prevede che chi è candidato alle elezioni( immagino di qualsiasi tipo) in regime di par condicio non possa presentare un libro".

Spiega Sgarbi: "Non ho mancato l'appuntamento torinese (con relative presentazioni) per 36 anni, e sono certo che in tanti anni avrò incrociato occasioni elettorali. La misura coercitiva con la sua interpretazione restrittiva estesa anche a occasioni non televisive, per cui è stata creata la par condicio - denuncia io critico - è un segnale inquietante per la riconosciuta contrapposizione tra politica e cultura, di cui sono stato vittima in tempi recenti".

Da parte sua a margine della conferenza stampa di inaugurazione la direttrice del Salone, Annalena Benini, ha ribadito i che “i politici candidati, mi sembra anche una questione di eleganza, non possono presentare i libri, ma il Salone è aperto a tutti e accoglieremo tutti con gioia”.