Ci sembra giusto parlare del Lavaggio chimico caldaie perché è una cosa che bisogna seguire per alcuni dispositivi del circuito sanitario con lo scopo di disincrostare dal calcio soprattutto lo scambiatore che si chiama anche serpentina dove di solito l'acqua viene riscaldata mentre alcuni casi i tecnici consigliano di sostituire direttamente lo scambiatore e fanno lo stesso mettendo uno nuovo.

In ogni caso questo tipo di lavaggio si consiglia ogni 5 anni circa ma solo nel caso in cui il filtro anticalcare è stato regolarmente curato perché altrimenti se non c'è questo dispositivo bisogna farlo ogni 2-3 anni in modo da evitare che le tubazioni subiscono pressioni pesanti e che si abbassano i consumi perché altrimenti il rischio è che non si riesca a rendere libero il terminale del rubinetto e per quanto riguarda il costo parliamo di circa €150.

Sarà molto importante In ogni caso fare prevenzione per quanto riguarda la formazione di calcare attraverso un dispositivo che manterrà il circuito sempre efficiente e pulito altrimenti i rischi sono veramente notevoli.

Quindi In generale possiamo dire con Lavaggio chimico della caldaia ci consente di pulire tubi dove circola l'acqua che passa attraverso il ponte dispositivo migliorando l'efficienza della stessa caldaia e riducendo soprattutto il consumo di gas e sappiamo bene quanto è importante mantenere il nostro dispositivo di riscaldamento in ordine per evitare guasti Io ho un consumo eccessivo di gas in modo da avere anche l'ambiente sempre caldo però non dimentichiamo che questo lavaggio è abbastanza complesso Anche perché ha il compito di consentire di ripulire la pompa e l'impianto dove cercano l'acqua della caldaia ma soprattutto i radiatori da residui lasciati all'interno dal calcare e delle altre impurità che in alcuni casi possono accumularsi all'interno e intasarlo.

Approfondiamo sulla periodicità

Come dicevamo prima città altro intervento che andrebbe eseguito in maniera periodica in modo che si è sicuri che non ci sia un deterioramento o anche per evitare che non si rompe delle partite dell'impianto di riscaldamento della caldaia stessa e anche per diminuire il consumo di gas e in particolare bisogna farlo soprattutto nel momento in cui ci accorgiamo che le stanze non si scaldano tutti nello stesso modo oppure che radiatori impiegano troppo tempo per il riscaldamento e soprattutto non riscaldano in maniera uniforme neanche quando l'aria è stata eliminata dall'impianto Oltre al fatto che spesso ci accorgiamo che la casa è troppo rumorosa.

Ma non dimentichiamo nemmeno che il Lavaggio chimico della caldaia risulta obbligatorio da parte della legge soprattutto nel momento in cui c'è una nuova installazione o quando si deve fare un intero impianto di riscaldamento ma soprattutto nel momento in cui si eseguono lavori di ristrutturazione di uno specifico edificio e quindi per questi lavori di ristrutturazione ci dovrà essere anche coinvolto l'impianto di riscaldamento .

Chiaramente fare questo tipo di lavaggio implica essere molto esperti e quindi non è una cosa che possiamo fare in maniera autonoma ma dobbiamo chiamare un esperto anche perché Si useranno sostanze molto corrosive che solo chi le sa usare può stare tranquillo dal punto di vista della sicurezza.