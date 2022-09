Elezioni 2022, per gli exit poll Fratelli d'Italia è il primo partito. Centrodestra tra il 41 e il 45%, Centrosinistra tra il 25,5 e il 29,5%

Giorgia Meloni conferma i sondaggi e vede i suoi Fratelli d'Italia assestarsi come primo partito al 23-25%. Questo emerge dei primi exit poll del voto di oggi, 25 settembre.

Il quadro che si delinea a livello nazionale è quello atteso: dietro Fratelli d'Italia c'è il Pd di Enrico Letta, che gli exit poll delle 2 di notte danno tra il 17 e il 19%, seguito a stretto giro dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, tra il 15 e il 16,5%.

Ma è grazie al risultato della Lega di Matteo Salvini (8-9%), comunque molto sotto le aspettative, sommato a quello di Forza Italia (7,5-8,5%) che il centrodestra può puntare alla maggioranza assoluta in Parlamento. Se questi numero fossero confermati, la coalizione supererebbe agevolmente infatti il 40% sia alla Camera che al Senato. E Giorgia Meloni sarebbe quasi certamente la prima premier donna della Repubblica Italiana.

Sopra rispetto a quanto dicevano i sondaggi, ma sotto rispetto alle aspettative dichiarate dai due leader, il risultato del Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi: davano per scontato il sorpasso su Forza Italia e puntavano a quello sulla Lega, ma si devono "accontentare" di una percentuale tra il 7 e l'8%.

Tra gli altri, sempre stando alle proiezioni delle 2 di notte, il partito di Luigi Di Maio viaggia tra lo 0,5 e l'1,5%: servirebbe almeno l'1 per ottenere seggi grazie alla coalizione di centrosinistra, altrimenti i voti verranno dispersi. Verdi e Sinistra si assestano intorno al 4%, mentre Emma Bonino e +Europa sarebbero intorno al 2,5%, entrambi risultati sufficienti per dei partiti che fanno pare di una coalizione. Risultato intorno al 2%, invece, per Italexit di Gianluigi Paragone che però viaggia da solo: in questo caso, per entrare in Parlamento servirebbe almeno il 3%.

Le coalizioni:

Centrodestra 41%-45%

Centrosinistra 25,5%-29,5%

M5s 15%-16,5%

Terzo Polo 7%-8%

Le liste:

FDI 23-25%

PD 17-19%

M5s 15-16,5%

Lega 8-9%

FI 7,5-8,5%

Azione-Italia Viva 7-8%