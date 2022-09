Elezioni, i risultati a Torino e provincia: gli eletti alla Camera

E' una città contesa Torino. In un'Italia che si colora di blu e sceglie il centrodestra, il capoluogo piemontese rimane invece piuttosto in bilico, secondo i risultati in arrivo alla Camera. Svolta a destra invece la provincia.

I dati nei cinque collegi uninominali del Piemonte 1

U01 (Circoscrizioni 1,2,7,8): Riccardo Magi, candidato del centrosinistra, batte Elena Chiorino, candidata dalla coalizione di centrodestra. Magi ottiene infatti il 39,77% dei voti, contro il 31,17% di Chiorino. Più staccati Massimo Giuntoli del Terzo Polo (12,51%) e Carlotta Tevere (10,61%).

U02 (Circoscrizioni 3,4,5,6): Secondo mandato per Augusta Montaruli, candidata uninominale del centrodestra, che per poco più di 1.000 voti è davanti a Stefano Lepri, sostenuto dal centrosinistra, con il 35,98% contro il 35,41%. Una partita giocata sul filo del rasoio per la parlamentare torinese, che già alle scorse elezioni sconfisse Paola Bragantini per poco più di 100 voti. Non verrà eletta con l'uninominale Chiara Appendino, che a Torino prende il 13,84% dei voti, mentre la candidata sostenuta dal partito di Calenda Agata Maria Katja arriva all'8,51%.

U03 (Collegno): Si colora invece di "verde" il collegio di Collegno: Elena Maccanti, quando mancano ancora alcune sezioni, è comunque nettamente davanti a Davide Gariglio. Per la candidata del centrodestra poco meno del 40% delle preferenze, contro il 31% circa del principale rivale. Staccato Luca Carabetta del M5s (14,71%) e Paola Barbero del Terzo Polo (7,77%).

U04 (Chieri): Quando mancano poche sezioni al termine dello scrutinio, è già chiaro che il candidato uninominale eletto sarà quello del centrodestra, Alessandro Giglio Vigna, con una percentuale vicina all 48%. Si ferma al 27% Antonella Giordano (centrosinistra), mentre Antonino Iaria (M5s) arriva di poco sopra il 10%. 8% circa invece per Osvaldo Napoli del Terzo Polo.