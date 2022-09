Bilancio regionale: approvato il consolidato 2021

Il Consiglio regionale ha approvato in mattinata a maggioranza il bilancio consolidato della Regione per l’esercizio 2021. Il documento, come ha ricordato l’assessore Andrea Tronzano nella sua relazione introduttiva, “consente di rappresentare le risultanze di enti e società controllate e partecipate insieme ai dati del rendiconto finanziario della Regione”. Sono 22 le società che rientrano nel consolidato. ”La finalità è sintetizzare in un unico documento la situazione economico-patrimoniale della Regione e degli enti e società da essa controllate e partecipate”. ha spiegato Tronzano.

“Una fotografia della situazione reale della Regione e di enti importanti, che svolgono un ruolo cruciale in numerosi settori socio-economici”, ha ricordato il capogruppo di Fdi, Paolo Bongioanni, annunciando il voto favorevole del suo gruppo.

Contrario invece il gruppo Pd che, attraverso gli interventi di Maurizio Marello, Monica Canalis, Alberto Avetta e Diego Sarno, ha lamentato una scarsa capacità di programmazione da parte della Giunta e ribadito la necessità di una maggiore razionalizzazione delle società partecipate.

Per Marco Grimaldi (Luv) è necessario che il Consiglio si occupi di più delle società partecipate: “Dovremmo fare audizioni su molte di loro, di cui ci occupiamo solo in occasione del consolidato”.