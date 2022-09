Curiosità a Torino, in via Garibaldi passa Google maps. A piedi [VIDEO]

Impossibile non notarlo, impossibile non sorridere alla vista. Nella mattinata di oggi un omino curioso si aggirava in via Garibaldi, nel cuore di Torino.

Zainetto in spalla, aveva con sé un'attrezzatura insolita: una telecamera in grado di riprendere in quattro direzioni diverse contemporaneamente. Si tratta dell'addetto di Google Maps, incaricato di aggiornare le immagini del centro città.