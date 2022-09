Lo Russo tranquillizza i sindacati: "Il Teatro Regio avrà ruolo strategico nella promozione della città"

Oggi il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, in qualità di Presidente della Fondazione Teatro Regio, ha incontrato le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e FIALS-FIALS alla presenza del Sovrintendente Mathieu Jouvin e del vice presidente della Fondazione Michele Coppola.



L’incontro si è svolto in un clima di reciproca collaborazione ed è stato dedicato principalmente al futuro del Teatro Regio, in una dimensione sia cittadina che internazionale. I sindacati hanno chiesto rassicurazioni sulla politica occupazionale sulla visione a lungo termine del Teatro e sull’individuazione di nuove risorse economiche private.



Il Presidente ha confermato la volontà di tornare ad avere un Teatro riconosciuto a livello nazionale e internazionale, e di riservare al Regio un ruolo strategico nella promozione della città. Lo Russo ha inoltre ribadito il costante impegno nella ricerca di nuovi sostenitori, come recentemente avvenuto, e si è dimostrato disponibile ad affrontare l’eliminazione del precariato storico attraverso una graduale saturazione della dotazione organica approvata dai ministeri competenti, nel rispetto irrinunciabile dell’equilibrio economico come previsto dal piano triennale di risanamento.



A questo proposito i sindacati hanno sottolineato il valore delle persone che lavorano nel Teatro e che rappresentano una componente fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi del Teatro Regio e hanno ribadito il concetto di considerare il personale come investimento e non come un mero costo.



In conclusione si è convenuto sull’importanza delle relazioni sindacali e del dialogo, elemento essenziale di condivisione per un efficace percorso di confronto necessario per i futuri successi del Teatro Regio.