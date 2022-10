Nova Coop premia i campioni della spesa di Piemonte, Liguria e Lombardia

Dopo il successo delle precedenti edizioni, con oltre 125 mila euro di premi distribuiti, la gara di carrelli più pazza del mondo vedrà confrontarsi i 24 campioni della spesa di Piemonte, Liguria e Lombardia nella finalissima di Torino, in programma sabato 1 ottobre dalle ore 14.00 presso Piazza Commerciale Botticelli, in via Sandro Botticelli 85.

In palio per il team primo classificato 1000 euro in buoni spesa. Per aggiudicarsi il premio i team dovranno darsi battaglia cercando di fare la spesa nel minor tempo possibile superando varie prove di abilità lungo una vera e propria corsia di un Ipercoop “ricostruita” per l’occasione.

Le gare si sono svolte nelle seguenti location: al Centro Commerciale Piazza Paradiso di Collegno (18 giugno); presso il Centro Commerciale Le Due Valli di Pinerolo (25 giugno); presso La Cittadella Shopping Center a Casale Monferrato (2 luglio); all’ Ossola Outdoor Center di Crevoladossola (9 luglio); al Centro Commerciale Il Gabbiano di Savona (16 luglio); presso il Centro Commerciale Le Serre di Albenga (23 luglio); al Mondovicino Shopping Center & Retail Park di Mondovì (30 luglio); presso il Centro Commerciale Acquario di Vignate (3 settembre); al Centro Commerciale Cremona Po di Cremona (10 settembre), presso il centro commerciale Le Fornaci Mega Shopping Center di Beinasco (17 settembre e al Centro Commerciale Parco Dora di Torino (24 settembre).