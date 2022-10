Benedetta da Mons. Roberto Repole la nuova statua di San Michele alla Sacra

In occasione della Festa di San Michele Arcangelo celebrata alla Sacra di San Michele è stata benedetta dal Vescovo Roberto Repole, la nuova statua di San Michele che decora la Chiesa Maggiore.

Si tratta di un pezzo unico di legno scolpito interamente a mano dall'artista gardenese Helmuth Perathoner. Spiega l'artista. " Già da bambino osservavo mio padre, mio zio e mio nonno al lavoro nel loro laboratorio. Come fossi predestinato, ho intrapreso la mia formazione professionale da scultore e diversi maestri mi hanno istruito e consigliato. Ho così avuto la possibilità di rendere tangibili le mie idee e di mettere alla prova le mie capacità artigianali. Mantenere la mia identità artistica insieme a una costante crescita e sviluppo personale, sono stati e sono tuttora fattori fondamentali per me. Sono orgoglioso di aver portato l’arte scultorea del legno della Val Gardena qui alla Sacra di San Michele così che si possa condividere un legame spirituale tra due luoghi di montagna".

L'Arcangelo Michele è rappresentato in forma di guerriero ed è ricordato per aver difeso la fede in Dio contro le orde di Satana. E' l'angelo che conduce le milizie celesti nella battaglia contro il demonio e lo sconfigge, senza però ucciderlo definitivamente. Il diavolo è il simbolo del male che dev'essere soggiogato ma mai cancellato del tutto, perché funzionale all'evoluzione. La lancia che impugna rappresenta la potenza di cambiamento e di liberazione, ma anche la capacità di discernere e di distinguere tra il bene e il male. Dice il rettore don Claudio Papa. "La nuova statua ci è stata chiesta dai molti fedeli per la devozione ed insieme abbiamo voluto questa opera d'arte. Abbiamo scelto la Valgardena e l'artista Perathoner per le sue indubbie qualità artistiche che da oggi offrono una possibilità di preghiera e riflessione".