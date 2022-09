Calcio: il Cagliari batte il Modena grazie al calciatore croato Marko Rog 

La partita Cagliari-Modena termina con 1-0. Il croato ha segnato con un bel colpo di testa portando la squadra a 3 punti e alla salita in classifica. Tutti gli utenti appassionati del calcio, possono andare a verificare le offerte dei Bookmakers dove nel sito si possono trovare statistiche, pronostici, quote, promozioni e tanti bonus sempre disponibili, che per saperne di più si può andare nella piattaforma di sportaza.eu

La sfida

Tra il Cagliari e il Modena è una partita che si svolge con un gioco tranquillo per circa mezz'ora, ma allo stadio delll'Unipol Domus i rossoblù con facilità affrontano dominando la partita e gli avversari. Il primo tempo quindi è tutto loro, fin quando parte Matteo Mancosu che però viene respinto da Riccardo Gagno che ci prova in seguito con un bel sinistro ma non conclude nulla, ci ritenta con un destro ma becca il palo. Poi si vede Nicolas Viola che spara un tiro sinistro ma che finisce di traverso. Alla fine arriva il giocatore croato Marko Rog, che con semplice colpo di testa segna in rete. Il Cagliari va in vantaggio dopo una sfida giocata sia sul primo che seconfdo tempo dispersivo tra passaggi di palla, destri, sinistri e pali. Intorno la fine del secondo tempo il calcio tirato da Davide Diaw, viene deviato da Edoardo Goldaniga che per poco non pareggia, poi arriva anche un colpo di testa di Mario Gargiulo che pensa di farcela ma fallisce.

Il secondo tempo

La squadra sarda tuttavia reagisce a Mario Gargiulo con Gianluca Lapadula che calcia la palla ma viene in seguito bloccato da Riccardo Gagno. Ci riprova Gianluca Lapadula servito da Nahitan Nandez ma non riesce a concludere. Il Cagliari fa una tripla sostituzione, ecco che arriva Leonardo Pavoletti che serve Alessandro Deiola ma sempre Riccardo Gagno è bravo a fermare tutto. Intorno all’83’ il tecnico del Cagliari, Liverani richiama Nahitan Nandez in panchina e fa andare in campo Andrea Dossena, verso la fine va fuori anche Nicolas Viola ed entra Zito Luvumbo ma alla fine la partita termina con 1-0 solo con il gol del croato Marko Rog.

In classifica

Il Cagliari dunque dopo questa sfida contro il Modena sale in classifica e raggiunge il 6 posto. Adesso che si è meritata la vittoria, la squadra sarda attende di giocare la prossima partita contro il Venezia, poi successivamente contro il Genoa ed il Brescia.

Il Modena

I modenesi dopo l'ennesima sconfitta restano al 18 posto e pochi punti. Sconfitta il Modena non ha molte chance per vincere forse questo campionato ma tuttavia i giocatori non sembrano poi essere così male! Ora invece i modenesi aspettano di affrontare il Genoa, poi in seguito l'Ascoli e la Cremonese sperando che possano cantar vittoria per salire anche loro presto in classifica.