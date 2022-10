Il mondo di Frida Kahlo si svela nella mostra multimediale al Mastio della Cittadella [FOTO]

C’è la toccante foto sul letto di morte, ci sono quelle fatte dal padre a Frida 18enne, ci sono le lettere al suo grande amore, Diego Rivera, la sua macchina da scrivere, le riproduzioni fedeli dei suoi busti, della Casa Azùl, ma ci sono anche gli scatti che la ritraggono nuda, fatti dal collezionista e amante Julian Levy. Sono solo alcuni degli oggetti e delle opere presenti al Mastio della Cittadella per la mostra “Frida Kahlo. Il caos dentro” aperta fino al 26 febbraio.

Un viaggio a 360 gradi nel mondo dell'artista

“È una delle mostre più complete su quello che era l’universo di Frida Kahlo - spiega un dei curatori, Vincenzo Sanfo - I suoi amori, le sue passioni, ma anche il legame con le tradizioni, sia tedesche che messicane, e anche il contesto politico”.

Un’immersione a 360 gradi attraverso quattro aree tematiche nel mondo dell’artista messicana con installazioni 3d, fotografie, vestiti e sculture.

Non solo Frida, ma anche il Messico

A partire dalla sua camera da letto fino alla riproduzione degli ambienti in cui visse con Diego Olivera la mostra non si concentra solo sulla persona, ma permette al via il visitatore di respirare l’aria e il tempo di Culiacan e di Città del Messico, dove visse Frida e morì all’età di soli 47 anni.

“Una donna forte che sfidò difficoltà inimmaginabili, dalle operazioni fallite, all’amputazioni della gamba fino al difficile e tumultuoso rapporto con Rivera”.

Sei opere di Diego Rivera a fare da contorno

In mostra anche un’opera originale, “Piden Areiplanos y les dan Alas de Petate” del 1938. A fare da contorno anche sei opere di Diego Rivera, in cui l’artista descrive in maniera intuitiva il contesto in cui si sviluppo la Rivoluzione Messicana.

Per maggiori info: www.mostrafridakahlo.it