Torino piange Giancarlo Stilo: trovato senza vita il corpo dello storico gestore dell’Esperia

Lutto a Torino, dove questa mattina s è spento Giancarlo Stilo, storico gestore del ristorante Esperia, in corso Moncalieri: l’uomo è stato ritrovato privo di vita questa mattina al parco della Colletta.

Sul posto, in via Zanella, sono intervenuti i carabinieri della stazione Oltre Dora. Disposta l’autopsia e indagini affidate ai militari, anche se secondo una prima ipotesi del medico legale si tratterebbe di un malore, non essendoci segni di violenza.

L’uomo era un bartender e ristoratore conosciuto in città: da 13 anni gestiva l’Esperia. Tantissimi i messaggi sui social di cordoglio, perchè tante sono le persone, torinesi e non, transitate nel suo locale.