I posti in cui dovresti evitare di usare il WiFi pubblico

Oggi vogliamo farti una domanda importante: sai quali sono i rischi legati all’uso di un WiFi pubblico? Non sarai l’unico a non averci mai pensato. Questo articolo ti aiuterà a capire meglio il pericolo della navigazione pubblica (legato soprattutto alla vulnerabilità dei tuoi dati personali) e a conoscere gli strumenti che hai a disposizione per proteggerti dalle minacce mentre usi un WiFi per strada.

Quando non dovresti usare un WiFi pubblico?

1. Al ristorante o al bar

Sono sempre più numerosi i locali che mettono una rete WiFi a disposizione dei propri clienti, ma purtroppo non possiamo mai fidarci della sicurezza della connessione. Il rischio aumenta in proporzione alle dimensioni del posto; in ogni caso un hacker non ha bisogno di stare all’interno del ristorante per invadere la rete — basta starci vicino.

Se comunque non puoi fare a meno di controllare Instagram o TikTok mentre aspetti il cibo, devi attivare una VPN mentre navighi. Le app ed estensioni di questo genere proteggono le tue informazioni perché le trasmettono tramite server privati che non possono essere rintracciati.

2. In aeroporto

Gli aeroporti sono tra i posti meno consigliati per utilizzare una rete pubblica, dal momento che la connessione è visibile per chiunque (hacker compresi). Poi è una grande sfida tenere queste connessioni sotto controllo a causa dell’enorme quantità di gente collegata in contemporanea. Un altro problema è che solitamente l’accesso richiede informazioni personali come i tuoi account Gmail o Facebook, che saranno a disposizione degli hacker se la connessione subisce un attacco.

3. Per strada

Gli hotspot offerti dal comune sono diventati più sicuri negli ultimi anni, in quanto la maggioranza dei dati sensibili è inviata tramite canali criptati. Ciononostante, queste reti rimangono comunque vulnerabili ad attacchi, quindi dobbiamo stare sempre attenti se decidiamo di accedere a una rete WiFi pubblica per strada.

4. In hotel

Benché la maggior parte degli hotel richieda un login e possieda reti sicure (soprattutto per gli ospiti), ciò non vuol assolutamente dire che il WiFi sia 100% affidabile. Infatti, gli hacker sono capaci di creare reti gemelle dannose per ingannare gli incauti. Spesso queste reti false hanno nomi simili a quelle ufficiali, tranne per alcune lettere scambiate. Quindi controlla sempre il nome della connessione prima di usarla.

5. In ufficio

Per quanto possa sembrare incredibile, non tutte le aziende badano alla sicurezza informatica a livelli accettabili. Pochissime, tra l’altro, sono quelle che limitano la portata del segnale WiFi per impedire a uno che sta fuori di collegarsi alla rete.

Perché dovresti evitare di usare un WiFi pubblico?

Sono numerosissimi i rischi del WiFi pubblico, allora concentriamoci un attimo sulle ragioni principali.

1. Gli hacker sono in grado di intercettare ogni scambio dati tra due dispositivi. Sono i cosiddetti attacchi man-in-the-middle. Uno schermo che stranamente comincia a lampeggiare una volta ogni tanto può essere un indizio di un’invasione di questo tipo.

2. Un criminale può anche deviare il tuo traffico verso un sito falso che sembra perfettamente uguale a quello vero.

3. Se scoprono una delle tue password, probabilmente avranno accesso a vari dei tuoi account (soprattutto se usi la stessa password su vari siti).

4. Un dispositivo può servire da trampolino di lancio per l’invasione di altri cellulari e computer.

5. Spesso i router non sono impostati alla perfezione, quindi rimangono vulnerabili ad attacchi.

6. Benché poco probabile, non è del tutto impossibile che un hacker si metta comodo in un posto pubblico, scelga la vittima ideale e la guardi alle spalle per provare a invadere il suo dispositivo.

7. Un’altra possibilità è quella di inserire immagini incriminanti su un sito che visiti in modo da ricattarti dopo.

8. Non tutte le connessioni sono criptate, perché si tratta ancora di un meccanismo caro da installare. Al baretto vicino a casa è molto improbabile che abbiano fatto questo investimento.

9. Non puoi scartare il rischio di errore umano. Anche gli utenti più attenti alla propria sicurezza informatica a volte dimenticano gli accorgimenti più basici. È appunto su questi scivoloni che un hacker conterà.

Non dimenticare

È sempre bene evitare di collegarsi a una rete pubblica per non rischiare i propri dati, ma fortunatamente ci sono alcuni strumenti su cui puoi contare per rendere il WiFi pubblico più sicuro. Tra le varie opzioni che trovi sul web, ti consigliamo di installare una VPN per proteggere i tuoi dati e navigare in modo più sicuro.