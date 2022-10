A Torino la musica incontra la solidarietà: donate 10 carrozzine all'UGI per i bambini malati di tumore

Il binomio musica-solidarietà non smette di regalare sorrisi, nemmeno a Torino: ieri mattina, infatti, l'UGI Unione Genitori Italiani ha ricevuto in dono 10 carrozzine pediatriche manuali da destinare alle proprie attività di assistenza e supporto di bambini e adolescenti malati di tumore presso la struttura di accoglienza e ospitalità Casa UGI di corso Unità d'Italia, quella riabilitativa UGIDUE di corso Dante e non solo.