GreenLife a Exopocasa: ecostostenibilità ed eccellenze alla prima fiera in Italia con un percorso olfattivo

GreenLife, lo stile di vita sano, presenterà espositori e produttori che trattano prodotti e servizi nell’ambito del green; l’evento si svolgerà durante Expocasa dall'1 al 9 ottobre presso l'Oval del Lingotto Fiere di Torino.

GreenLife ha in serbo una sorpresa speciale per i visitatori perché è l'unica esposizione ad avere un percorso olfattivo all'interno dell'area dedicata che verrà profumata con un profumo creato appositamente ad hoc per Expocasa.

Ma non finisce qui, perché il portale di accesso a Expocasa quest'anno avrà una nuova struttura con un nuovo Concept di ingresso e, in abbinamento, ci sarà la profumazione dell'ambiente con un profumo creato ad hoc.

Quando parliamo di percorso olfattivo intendiamo un percorso reale perché le varie zone, i mille metri quadri espositivi dedicati al green, saranno suddivisi per aree tematiche e saranno profumati in base all'argomento.

È un'esperienza olfattiva proprio perché effettivamente si potrà apprezzare la differenza da un ambiente all'altro e nonostante l'area sia molto grande gli organizzatori sono riusciti lo stesso a creare delle profumazioni identificabili.

Il laboratorio olfattivo

È previsto anche un evento "olfattivo", una "degustazione" dedicata ai visitatori che si registrano su www.greenlifefiere.it.

Nell'area eventi di Expocasa verrà organizzata un una tavola con 40 tipi di profumi diversi che il visitatore potrà testare e al termine riceverà uno speciale gessetto imbevuto di quella profumazione che piu gli sarà piaciuta.

Tutto questo sarà reso possibile, grazie all’allestimento da parte di LES ÉPICIERS, di un arredo olfattivo, ispirato ai profumi della natura che hanno un potere molto suggestivo. Questi hanno avuto millenni per installarsi nel profondo della nostra psiche. I profumi di LES ÉPICIERS sono veri e propri archetipi di un linguaggio olfattivo e parlano al nostro inconscio in modo assai più eloquente e convincente di un discorso.

La decorazione è un mondo molto vasto e tocca i cinque sensi, LES ÉPICIERS si occupa dell'olfatto, degli aromi, di ciò che ci trasmettono, delle emozioni che ci risvegliano e dei sentimenti.

L'olfatto è direttamente correlato alle emozioni; relax, nervosismo, gioia, calma... gli odori possono generare una moltitudine di sensazioni e reazioni, ma nonostante l'olfatto sia il senso più sensibile dell'essere umano, è anche il grande dimenticato dei sensi.

GreenLife si svolgerà all'interno di Expocasa, il salone della casa, dell'arredamento e del design di Torino organizzato da GL events Italia. Giunto alla 59° edizione, l'evento è il punto di riferimento per il Nord-Ovest italiano, e si rivolge al grande pubblico che ama la propria casa e che trova la più ampia e declinata offerta di soluzioni per l’arredo e per la ristrutturazione della casa: uno spazio in cui scoprire e confrontare idee, stili, tendenze e soluzioni di qualità, ma anche offerte e proposte acquistabili direttamente in fiera. Il più ampio ventaglio di proposte per tutti gli ambienti della casa: dal living alla cucina, dalla zona notte alle soluzioni per il bagno, ma anche serramenti, condizionamento, smart home e domotica. L'ingresso è gratuito previo accredito sul sito www.expocasa.it.

