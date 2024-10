"La cura del mondo". A Torino il Social Festival Comunità Educative dedicato all'ambiente

Una settimana di lezioni magistrali, seminari, workshop, attività con le classi, 77 eventi con più di 200 voci dai mondi dell'arte, della pedagogia, delle scienze e cura. Sono questi i numeri del Social Festival Comunità Educative, il grande appuntamento dedicato ai mondi della scuola ed educare che torna a Torino dal 4 al 9 novembre.

"La cura del mondo"

Questa 3° edizione, promossa dal Comune e Città Metropolitana, ha come tema centrale "la cura del mondo". "Questo evento - ha osservato l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno - nasce dopo la pandemia, per approfondire e studiare: volevamo riprendere in mano la scommessa di farlo in presenza".

"È la città - ha aggiunto - che si deve fare carico scuola e non viceversa: dal 2023 ci siamo rafforzati, sempre in un' ottica di crescita, non ci consideriamo arrivati". "Abbiamo deciso di dedicare questa terza edizione alla sostenibilità perché come componenti della comunità educativa è importante contribuire a custodire ciò che ci circonda" ha concluso Salerno.

"Trovare altri modi di vivere e produrre"