Caro-bollette, Lo Russo lancia l'allarme: "Senza interventi del Governo a rischio il trasporto locale"

Se nel 2021 il Gruppo Torinese Trasporti ha speso per alimentare i mezzi elettrici e per la luce 8.6 milioni di euro, nel 2022 si passerà a quasi 12 milioni. Cifra destinata più che a raddoppiare nel 2023, quando per l'elettricità l'azienda di corso Turati stima 29 milioni.

Esorbitanti anche gli aumenti del metano, che passa dai 2.4 milioni nel 2021, a quattro milioni e 300 mila euro nel 2022, per balzare ad 11 milioni nel 2023. E il gasolio? Qua i rincari sono leggermente più contenuti, perché dai 18.9 di quest'anno aumenta a venti milioni e 700 mila euro nel 2023. Il rincaro totale dei costi energetici per GTT, come ha precisato Lo Russo, è del "+134%". E il rischio che i bus e i tram rimangano fermi quindi è concreto.